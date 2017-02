Metro Optic et I.C.E Centres de Données

Exelerence Holdings Inc., une société d'investissement axée sur l'industrie de l'infrastructure Internet en plein essor, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Pierre Blouin à son conseil d'administration. Exelerence possède et exploite METRO OPTIC, un fournisseur de réseaux de fibre optique à haute vitesse et I.C.E CENTRES DE DONNÉES, un fournisseur neutre et indépendant de centres de données « réseaux-centrés » situés au Canada.

M. Blouin a œuvré pendant 30 ans dans l'industrie nord-américaine des télécommunications et de la technologie et a récemment pris sa retraite à titre de chef de la direction de Manitoba Telecom Services Inc. et de MTS Allstream. Auparavant, il a occupé divers postes de cadre supérieur au sein du groupe de sociétés de BCE, dont Président et Chef de la direction de Bell Mobilité Inc., Chef de la direction de BCE Emergis Inc. et Président du groupe Marchés consommateurs de Bell Canada. M. Blouin est également toujours actif comme directeur d'entreprise et siège actuellement au conseil d'administration de Fortis Inc., de la Banque Nationale du Canada et de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

« Nous sommes ravis et honorés que M. Blouin ait accepté de se joindre à notre conseil d'administration, » a déclaré Michael Bucheit, chef de la direction de Exelerence Holdings Inc. « Sa vaste expérience en leadership dans l'industrie des télécommunications en évolution rapide nous fournira des conseils stratégiques précieux et nous aidera dans l'accélération de notre croissance axée sur les clients dans les réseaux à hautes vitesses et les centres de données "réseaux-centrés." »

« Je suis heureux de me joindre au conseil d'administration d'une entreprise aussi dynamique qui possède des réseaux solides et uniques et une forte expertise en centres de données. Sa main-d'œuvre qualifiée et dévouée est bien positionnée pour répondre aux demandes des clients dans un marché en pleine expansion l’infonuagique. Je suis impatient de travailler avec la direction et les membres du conseil d'administration pour soutenir la croissance rapide de l'entreprise, » dit Pierre Blouin.

À propos de Metro Optic (http://www.metrooptic.com/fr) : METRO OPTIC est une entreprise indépendante et neutre de solutions de fibre à haute vitesse. Depuis sa création, Metro Optic offre des services de télécommunication et des solutions aux moyennes et aux grandes entreprises, aux transporteurs de télécommunications, aux opérateurs d’infonuagique, ainsi qu’aux opérateurs de centres de données. Son centre de données neutre situé au 875 Saint-Antoine offre la plus grande concentration d’interconnexion de Montréal.

À propos d’ I.C.E Centres de Données (http://www.icedatacenters.com/fr): I.C.E CENTRES DE DONNÉES (L’Interconnexion & la Colocation pour l’Enterprise) exploite plusieurs centres de données et centres d'interconnexion au Canada. Il s'agit notamment de sites d'interconnexion de premier plan au centre-ville de Montréal ainsi qu’à Markham (Toronto). I.C.E Centres de Données allie une solide expertise des centres de données aux entreprises mondiales et aux opérateurs d’infonuagique aux États-Unis et au Canada avec un vaste savoir-faire dans le domaine de l'exploitation de réseaux de fibre optique à haute vitesse.

Contact d’entreprise et médiatique: Vanessa Graetz-Côté, Gestionnaire de relations clients et coordinatrice du marketing, 514-954-1162 ext. 602, vanessa(at)metrooptic.com.