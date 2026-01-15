After Funding 4,000 Meals for Maui Wildfire Victims, TravelingWiki Launches Hawaii-Sports.com & Grows New GenAI Chatbot; Headlining 35th Annual Hawaii Collectors Expo

TravelingWiki Leverages its Extensive Maui Wildfire Fundraising (In Conjunction with Maui Food Bank) with Sports Philanthropy Efforts and Generative AI Growth in Hawaii, Launching via its Non Profit Work at 35th Annual Hawaii Collectors Expo
HONOLULU, Jan. 14, 2026 /PRNewswire-PRWeb/ -- After experience on Capitol Hill and in Hawaii leading a multi-state fundraising effort in coordination with the Maui Food Bank to fund 4,000 meals for Maui Wildfire Victims [FTNT1], TravelingWiki Foundation, the largest non-profit resource center globally assisting 20M Americans with Non Visible Disabilities with aviation mobility resources across 75 US Airports, announces its launch of http://Hawaii-Sports.com as a hub of its Hawaii philanthropy, including a role as a leading vendor at the 35th Annual Hawaii Collectors Expo during February 20, 2026 to February 22, 2026. These efforts also occur contemporaneous with TravelingWiki's chairing of philanthropy events during NFL Championship weekend (February 2026) – further information is available at BigGameEvent.com. TravelingWiki is also leading growth of a first-of-its-kind Generative AI chatbot to assist with non visible disability aviation mobility, as launched at CES 2026 and as will be demonstrated further at the 35th Annual Hawaii Collectors Expo, [FTNT2]
This launch coincides with TravelingWiki's growth in Hawaii, now documenting resources for the non-visible disability community in up to 15 languages across Honolulu International Airport and Maui Airport and then available in 73 other US based airports for those departing from and traveling to Hawaii.
TravelingWiki CEO notes, "TravelingWiki is honored to leverage its prior philanthropy work in Hawaii with expansion in the sports card market via Hawaii-Sports,com, leveraging sports and its growing Generative AI application investments to raise money for those in Hawaii with Non Visible Disabilities."
More information about the non-profit work of TravelingWiki foundation is available via visiting http://www.Travelingwiki.com.
FTNT1: Fundraising occurred via the then-active MauiFundraising.com and in partnership with the Maui Food Bank's efforts to facilitate four meals funded for every dollar raised. See https://youtube.com/shorts/Dwq5bCiMYls?si=ccKJHCZKchn_lW4x.
FTNT2: https://www.prweb.com/releases/alongside-ces-2026-travelingwiki-launches-beta-of-generative-ai-chatbot-to-assist-non-visible-disability-community-with-access-to-air-travel-302657070.html
