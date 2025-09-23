CafeX and RapidCanvas Partner to Bring AI-Powered Insights to Data Studio

The collaboration brings agentic AI capabilities to CafeX Data Studio, enabling business users to build predictive models and automate decision-making without technical expertise.
AUSTIN, Texas, Sept. 23, 2025 /PRNewswire-PRWeb/ -- Today, CafeX, a leader in digital experience platforms, and RapidCanvas, the trusted partner for transforming businesses with AI, announced a strategic partnership to accelerate enterprise AI adoption. This collaboration embeds powerful machine learning capabilities directly into the CafeX Data Studio (cafex.com/data-studio), giving customers seamless access to AI-driven insights—without writing a single line of code.
In today's fast-moving AI landscape, no single company can do it all. Delivering real business value from AI requires strong, interoperable ecosystems. This partnership is a step forward in that direction, marrying CafeX's real-time data and visualization platform with RapidCanvas's end-to-end, agentic AI-driven engine.
"This is about more than product integration—it's about ecosystem strategy," said Ali Shadman, Chief Strategy Officer at CafeX. "By partnering with RapidCanvas, we're putting powerful AI in the hands of business users—accelerating how insights are created, shared, and acted upon in Data Studio."
AI That's Built for Business, Not Just Data Scientists
With RapidCanvas embedded in Data Studio, CafeX customers can now use natural language, drag-and-drop interfaces, and guided workflows to create predictive models, uncover hidden patterns, and automate decision-making. Whether it's churn prediction, revenue forecasting, or anomaly detection, business teams can now operationalize AI in days—not months.
"The only way to scale AI impact across industries is by making it accessible and actionable," said Rahul Pangam, CEO of RapidCanvas. "CafeX is a forward-looking partner, and this integration with Data Studio gives customers a seamless way to go from data to decisions—with speed, security, and intelligence."
Delivering Value, Together
Joint customers are already seeing benefits like faster time-to-insight, reduced data science dependency, and measurable business outcomes. The two platforms complement each other: CafeX makes real-time enterprise data easy to consume, and RapidCanvas makes that data easy to model, learn from, and act upon—at scale.
About CafeX
CafeX delivers enterprise-grade digital experience platforms, combining real-time data, secure infrastructure, and modern visualization tools. Its flagship Data Studio product gives businesses the power to transform diverse data streams into actionable dashboards, alerts, and workflows. Learn more at https://www.cafex.com.
CafeX Media contact: [email protected]
About RapidCanvas
RapidCanvas is the trusted partner for transforming your business with AI. Our hybrid platform combines autonomous AI agents with human experts to deliver enterprise-grade AI that's accessible, reliable, and fast. We help organizations in supply chain management, manufacturing, retail, consumer goods, financial services, and infrastructure, unlock the hidden value in their data—delivering measurable outcomes 10X faster and at 80% lower cost. Recognized by G2 as a top 5 platform for Data Science and Machine Learning, RapidCanvas empowers companies across manufacturing, financial services, retail, and infrastructure to turn what was once impossible into everyday results.
RapidCanvas Media Contact:
- Shatay Trigère
- CMO
- [email protected]
- 646-239-1419
Media Contact
