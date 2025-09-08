Clinical Evidence & Coverage Implications Assessment for MRD Testing

1. Overview of MA360i

Market Access 360 Insights (MA360i) is a strategic intelligence platform focused on helping diagnostics companies navigate clinical evidence requirements and payer expectations for high-impact, innovative tests. We use AI-driven tools and expert analysis to synthesize clinical data, guideline alignment, and payer coverage trends.

 2. Featured Report

Title: Clinical Evidence & Coverage Implications for Minimal Residual Disease (MRD) Testing in Solid Tumors

Summary:

This report delivers a clear, actionable view of the clinical and policy landscape surrounding MRD testing for solid tumors—a rapidly advancing area in precision oncology. It includes:

  • Synthesis of clinical studies, professional guidelines, and payor policies

  • Coverage trends and evidence gaps

  • Strategic implications for market access and reimbursement planning

Format: 1-page infographic

Access Link: https://ma360i.com/download-mrd-testing-infographic/

3. Target Audience

  • Diagnostics & molecular test developers

  • Market access, medical affairs, and reimbursement teams

  • Payers, policy advisors, and health economists

  • Investors and strategists in precision oncology

4. Key Messages

  • MRD in solid tumors is emerging as a key category for early cancer detection, recurrence monitoring, and treatment optimization.

  • Payers are actively shaping policies, but evidence thresholds remain a barrier.

  • This resource helps diagnostic innovators align development with real-world access needs.

5. Available Assets

6. Contact

Contact Name: Rick Nida

Title: CEO

Company: Market Access 360 Insights, Inc. (MA360i)

Email: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/4ricknida/

