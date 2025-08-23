Global Tech Awards 2025 Celebrates Innovation Worldwide in Successful Season 2

The Global Tech Awards proudly announces the successful completion of Season 2 of its 2025 program, recognizing exceptional achievements and innovations in technology from around the world.
AUSTIN, Texas, Aug. 23, 2025 /PRNewswire-PRWeb/ -- The Global Tech Awards, an international platform dedicated to recognizing outstanding contributions to the tech industry, has successfully concluded Season 2 of its 2025 edition. This season drew remarkable global participation, with tech companies, startups, and professionals from 25 countries submitting hundreds of entries across a wide spectrum of categories. After a rigorous judging process, winners were recognized across 65 different tech categories, celebrating outstanding contributions in fields such as artificial intelligence (AI), fintech, edtech, cybersecurity, healthtech, cloud computing, and more.
"Season 2 highlighted the incredible depth and diversity of innovation happening worldwide," said Sirisha Lanka, Managing Director of Global Tech Awards. "We are honored to celebrate the contributions of these visionaries and look forward to discovering even more trailblazers in the next season."
The 2025 Global Tech Awards introduced a seasonal format to spotlight innovation throughout the year. Following the success of Season 1 earlier this year and now the completion of Season 2, the program continues to showcase groundbreaking ideas and pioneering efforts from diverse voices in the global tech landscape. This year's program is proudly sponsored by Ken Systems Inc. and Santalum Technologies, whose generous support helped make this global recognition possible. Looking ahead, the excitement continues as the next season of the Global Tech Awards will officially open in September, 2025. Innovators, companies, and professionals worldwide are invited to participate and gain recognition on the global stage.
Below are the winners for Season 2:
Advertising Technology (AdTech) : Chandan Kumar, Jimmy Katiyar, Shivaramakrishnan Kalpetta Subramaniam, Subhash Vinnakota
Agricultural Technology (AgriTech) : Sarsabz Pakistan, Pratyush Tewari
Analytics Technology (AnalyticsTech) : Valiotti Analytics, Kyvos Insights, Sruthi Erra Hareram, Jimish Kadakia, Vivekananda Reddy Chittireddy, Vishal Kumar Sharma, Jagan Nalla, Rahul Joshi, Sumit Kumar Singh, Venkata Manikesh Iruku, Harsha Koundinya Cheruku, Amaresha Prasad Sahoo, Ravi Teja Medempudi, Narendra Reddy Sanikommu, Parul Purwar, Shefali Deshwali, Rohit Kumar Ravula
Application Programming Interface (API) : Archith Rapaka, Venkata Satish Polu
Artificial Intelligence (AI) : Hyra Tek, MCI USA, Scalata AI, Lumoo Studio AB, Ujjwala Priya Modepalli, Supriya Medapati, Jothimani Kanthan Ganapathi, Kiran Purushotham, Yash Panjari, Megha Hooli, Santhosh Naveen Kumar Yatam, Sujit Kumar, Pallav Laskar, Pranati Sahu, Chaitanya Manani, Sameeksha Gupta, Venkata Kiran Chand Vemulapalli, Muthuselvam Chandramohan, Sudhakar Pallaprolu, Gauresh Dilip Vanjare, Peraschi Selvan Subramanian, Vikram Sai Prasad Karnam, Sai Kalyan Reddy Pentaparthi
Assistive Technology (AssistiveTech) : Santhosh Kumar Jayachandran
Automotive Technology (AutoTech) : Thangeswaran Natarajan, Ashutosh Verma, Lavanya Jacintha Victor
Banking Technology (BankTech) : Vamshi Ramagiri, Suresh Varma Dendukuri, Dileep Kumar Kanimetta, Vasu Sunil Kumar Grandhi, Venkata Naresh Reddy Kasireddy
Big Data Technology (BigDataTech) : Ankita Saxena, Aditya Chakravarthy Sumbaraju, Lingareddy Alva, Karthikeyan Selvarajan
Block Chain Technology (BlockChainTech): Sreejith Kaimal
Business Intelligence (BI) : Yudhisthir Nuthakki, Mallikarjun Reddy Kanuganti, Kali Prasad Chiruvelli, Amarnatha Reddy Thumalur, Venus Garg, Amala Arul Malar Umakanth, Govindaraja Babu Komarina, Richa Solanki, Amit Shivpuja, Yaman Tandon, Harshita Dubey, Sonik Sikka, Nirav Rana, Aravind Puppala, Tummalapalli Sudhamsh Reddy, Mahesh Reddy Pathoori, Karthik Ravva, Sujith Gudipudi, Bharat Veeranjaneya Reddy Devagiri, Deepika Annam, Ashish Mohan, Mohammad Asad Hussain, Triveni Kolla, Siva Prasad Sunkara, Shanmukha Sainadh Avvari, Pradeep Kiran Veeravalli
Chatbots Technology (ChatBot): Central IT, Anwar Ahmad, Praveen Kumar Guguloth
Cloud Technology (CloudTech) : Guidewire Software, Vamsi Krishna Gadireddy, Ketul Kishorbhai Dusane, Pavana Kumar Dasu Madhusudhan, Mohammed Abdul Aleem Taj, Sandip Poddar, Arjun Bhargav Devan, Pallavi Desai, Amit Kumar Jain, Sanjeevani Bhardwaj, Niraj Katkamwar, Mounika Lakka, Pavani Chada, Sandeepa Genne, Akash Goel, Vishal Jose Mannanal, Vishal Mukeshbhai Shah, Vamshidhar Reddy, Manigandan Aravindhan, Sarath Gadde, Mahesh Kumar Venkata Sri Parimala Sai Pillutla, Pramod Appa Babar, Balusamy Chinnappaiyan, Ritesh Kumar Sinha, Sunny Kesireddy, Raphael Shobi Andhikad Thomas, Sandeep Kumar, Chandra Sekar Nandanavanam, Madhukar Jukanti, Goutham Yenuganti, Sivaprakash Sivanarasu, Rajesh Ediga, Natarajan Ravikumar, Shiladitya Das Sharma, Mahesh Babu Jalukuri, Varun Reddy Beem, Priyadarshini Shanmugavadivelu, Vijaya Bhaskar Oggu, Purushotham Jinka, Naveen Kumar Jayakumar, Mahipal Reddy Yalla, Jyoti Aggarwal, Sreenivas Kumar Vekapu, Gunjan Desai Rajendrakumar, Manvitha Potluri, Damodhar Reddy Ramesh Reddy Mutayalwad, Manikandan Ramalingam, Srikanth Dandolu, Srinivas Pagadala Sekar, Muruganantham Angamuthu, Praneeth Kamalaksha Patil, Srikanth Potla, Sharan Rajesh Munyal, Vivek Aby Pothen, Kamal Singh Bisht , Anupam Chansarkar, Venkateswarlu Boggavarapu, Nagaraju Vedicherla, Anasuya Vemuri, Praveen Kumar Thota, Vijaya Kumar Katta, Bharath Reddy Baddam, Anish Alex, Suresh Kotha Naga Venkata Hanuma, Dinesh Boinpally, Sadanandam Meenugu, Anuj Harishkumar Chaudhari, Pradeep Kiran Veeravalli, Srinivasa Rao Akyana, Janardhan Reddy Kasireddy, Ajay Varma Indukuri, Praveen Kumar Chakilam
Communications Technology (CommTech) : Ujjwal Raj, Varghese Paul, Deepak Jaiswal, Gokulkumar Selvanathan, Pardhiva Janardhana Krishna Munnaluru, Rajkumar Gopalakrishnan, Manoj Kumar Vunnava
Construction Technology (ConTech) : Pratik Panchal, Kostiantyn Solomka
Consumer Technology (ConsumerTech) : Tango, Gobu Natarajan, Krishna Kanth Vangaru, Karan Singh Jain
Cyber Security Technology (CyberTech) : Stellar Cyber, Bhaskardeep Khaund, Sapthagiri Padmanabham, Abhishek Palahalli Manjunath, Ashwin Vijaykumar Bajoria, Mathew Sebastian, Kedar Mohile
Data Technology (DataTech) : Ashish Prakash Khandelwal, Ravi Ray
Design Technology (DesignTech) : Sheetal Kaul
DevOps Technology (DevOps) : Ramakrishna Pittu, Shrikant Thakare, Naga Sai Bandhavi Sakhamuri, Jithendra Prasad Reddy Baswareddy
E-Commerce Technology (E-Commerce) : Kanika Gupta, Manivannan Dhanasekaran, Amey Pophali, Sureshkumar Karuppuchamy, Ramadevi Sannapureddy, Keshav Agrawal
Education Technology (EdTech) : Redpen AI, AB Studios, SENET, Vooks, TekMatix
Engineering Technology (EngTech) : Kayalvizhi Rajagopal, Sankar Subramanian , Praveen Kumar, Manchikoni Surendra, Pankaj Kumar Gupta
Enterprise Resource Planning (ERP) : Pravin Pundalikrao Patange
Entertainment Technology (EntertainTech) : Sohonet
Environment Technology (EnvironTech) : Rahul Pingale
Female Technology (FemTech) : Plan your baby
Financial Technology (FinTech) : ValueEQ, Trade VSA, DOST Digital Innovations Center, Dineshreddy Singireddy, Pankaj Agrawal, Ravi Chandra Anumakonda, Janardhan Reddy Chejarla, Parda Saradhi Chalamalasetty, Kishore Reddi Gaddam, Het Mitesh Mistry, Abhishek Sarkar, Rajesh Kotha, Saideepak Kandibanda, Sanjay Mereddy, Vidya Sagar Karri, Pradeepkumar Muni Gangabhathina, Prakash Mathew, Gautham Panneer Selvam, Indu Priya Uppala, Shreyas Subhash Sawant, Tarun Chataraju, Pradeepkumar Palanisamy, Shivansh Chandnani, Pratikkumar Bhupendrabhai Patel, Sathya Prabu Rajagopal, Srinivas Lakkireddy
Fitness Technology (FitTech) : Speediance
Gaming Technology (GameTech) : KashKick
Government Technology (GovTech) : MISTO
Green Technology (GreenTech) : Element Six
Hardware Technology (HardwareTech): Phani Suresh Paladugu, Pratikkumar Patel
Health Technology (HealthTech) : Spryt, Bandanawaz Mulla, Sekhar Midathana, MadhaviLatha Vadlamudi
Hospitality Technology (HospitalityTech) : Hotelyug
Human Resources Technology (HRTech) : Kitney Toolkit
Industrial Technology (IndustryTech) : BlackPearl Technology
Information Technology (IT) : Vinod Nagarahalli Mohan, Hitesh Pahuja, Shahul Hameed Abbas, Aishwarya Umesh Pai, Sanjeev Kumar Mourya
Insurance Technology (InsurTech) : ReSource Pro LLC, Kishor Kumar Jakkula
Internet of Things (IoT) : floLIVE, Aishwarya Natarajan, Swarun Kumar Joginpelly
Legal Technology (LegalTech) : Attorney Live, TURKCELL, Jayaprakash Ramsaran
Machine Learning (ML) : Sharath Reddy Polu, Vivek Sharma, Harshil Ketankumar Champaneria, Junaid Syed, Jawahar Ravee Nithianandam, Kushal Shah, Srikanth Vissarapu, Varun Sridharan, Gangadharan Venkataraman, Vinodkumar Devarajan, Arun Thomas, Krishna Chaitanya Yarlagadda
Marketing and Advertising Technology (MADTech) : Innervate
Marketing Technology (MarTech) : pharosIQ, Captiv8
Media Technology (MediaTech) : Prerna Ramachandra
Mobile Apps : Air India Ltd
Network Technology (NetworkTech): Atombeam, Harish Kumar Chencharla Raghavendra, Kunal Bhushan Dixit, Mohan Ranga Rao Dontineni, Tashi Garg, Nazim Ahmed Khan, Vaibhav Anil Vora, Thilak Raj Surendra Babu, Manevannan Ramasamy, Naveen Reddy Thatigutla, Arun Raj Kaprakattu, Vinaya Surya
NGO/Non-Profit Technology (Non-ProfitTech) : Prozorro
Operational Technology (OpsTech) : Karthik Kumar Kandakumar, Dakshaja Prakash Vaidya, Sri Harsha Koneru, Santhosh Rao Veldi, Likhit Verma, Sarita Santosh Dhage
Payment Technology (PayTech) : Madhavi Latha Bhairavabhatla, Naresh Karri, Reddappa Naidu Gorantla, Srinivasan Ravishankar, Sai Krishna Gurram, Rakesh Yadlapalli, Srinivasan Pakkirisamy
Pharmaceutical Technology (PharmaTech) : Venkatesan Kannan
Regulation Technology (RegTech) : KOVR.AI
Remote Technology (RemoteTech) : Hemant Pawar
Retail Technology (RetailTech) : Flipkart Commerce Cloud (FCC)
Robotic Process Automation (RPA) : Saideepak Kandibanda, Meenu Vimala Venkataarangam, Shruthi Ashok, Pullaiah Babu Alla, Sarat Piridi, Lalitha Potharalanka, Rahul Kiran Talaseela, Vamsi Krishna Kumar Karanam, Soham Chakraborti
Robotics & Automation Technology (RoboTech) : Franky Joy, Swetha Garaga, Bhanu Kiran Kaithe, Santosh Suresh
Security Technology (SecureTech) : Prakash Manwani
Software Technology (SoftwareTech) : Vinod Nagarahalli Mohan, Praveen Kumar Alam
Space Technology (SpaceTech) : Mission Space
Supply Chain & Logistics Technology (SupplyChainTech) : TrueCommerce, Venkateswara Rao Mekanaboina, Karthik Kumar Kandakumar, Srinivas Bhargava Jonnalagadda, Siva Reddy Pulluru, Joydip Basu, Nidhin Jose, Shubham Sanjay Beldar, Harish Chakravarthy Sadu, Venkateswaran Petchiappan, Shikha Duttyal, Mitul Ashvinbhai Trivedi, Shravan Kumar Amjala, Imran Ahamed, Nagesh Shenisetty
Transportation Technology (TransportTech) : LogiNext
Travel Technology (TravelTech) : Travelsavers
Wearable Technology (WearTech) : Eulogy
Websites >> Airlines : Air India Ltd
Websites >> Technology : Techherai
For more details about the awards, winners, and how to participate in upcoming seasons, please visit https://www.globaltechaward.com/ or email us at [email protected]
Media Contact
Sirisha Lanka, Global Tech Awards, 1 5122211712, [email protected], https://www.globaltechaward.com/
SOURCE Global Tech Awards
