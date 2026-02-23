New Insurance Company Professional and Management Liability program designed for U.S. insurance carriers.
CLAYMONT, Del., Feb. 23, 2026 /PRNewswire-PRWeb/ -- Rockwood Programs, Inc., a national insurance program administrator and wholesale brokerage, announced the launch of a new Insurance Company Professional and Management Liability program designed for U.S. insurance carriers.
The program is intended for insurance organizations with complex regulatory, governance, and claims handling exposures, including regional and specialty carriers, captives, risk retention groups, reciprocals, and other alternative risk entities.
The program offers: Primary limits up to $5 million, additional excess capacity available up to $25 million, Lloyd's-backed capacity, and flexible program structure tailored to insurance operations
Coverage offerings may include Insurance Company Professional Liability (ICPL), Directors & Officers Liability, Employment Practices Liability, and Fiduciary Liability, structured on a stand-alone or modular basis depending on the risk profile.
"Insurance companies face a very different exposure profile than most management liability buyers," said Glenn Clark, President of Rockwood Programs. "This program is designed specifically for insurance carrier operations, with an underwriting approach that reflects regulatory oversight, claims handling realities, and governance complexity."
The program is available immediately and will be distributed through Rockwood's national retail and wholesale producer network.
About Rockwood Programs, Inc.
Rockwood Programs is a national insurance program administrator and wholesale brokerage specializing in professional and management liability solutions for insurance agents, brokers, MGAs, carriers, captives, and specialty risk entities. Rockwood is a Lloyd's Coverholder and operates programs across multiple lines of business.
Media Contact
Mark Lann, Rockwood Programs, 1 786-412-4131, [email protected], www.rockwoodinsurance.com
SOURCE Rockwood Programs
Share this article