Securitas to Present "From Assessment to Action: Building a Proactive Threat Response Framework" at IACLEA 2026

Higher Education Security Leader Chris Connolly to Share Strategies for Strengthening Campus Preparedness Through Coordinated Threat Response
PARSIPPANY, N.J., June 10, 2026 /PRNewswire-PRWeb/ -- Securitas USA, a global leader in intelligent security solutions, today announced that Chris Connolly, Area Vice President at Securitas, will speak at the International Association of Campus Law Enforcement Administrators (IACLEA) 2026 Conference.
Connolly's session, "From Assessment to Action: Building a Proactive Threat Response Framework," will take place on June 27, 2026, from 1:30–2:30 PM ET in Curacao 5.
As universities continue to navigate an increasingly complex threat landscape, including behavioral concerns, unauthorized access, emergencies impacting research operations, and disruptions affecting student life and academic continuity, Connolly's session will focus on how institutions can transition from reactive security models to more proactive, intelligence-led approaches.
Drawing on his experience overseeing complex university security operations, Connolly will outline a framework to strengthen campus preparedness through layered physical security assessments, integrated response planning, and stronger coordination among campus stakeholders.
"Modern campus environments generate signals constantly," said Chris Connolly, Area Vice President, Securitas. "The challenge isn't necessarily a lack of information; it's ensuring observations, concerns, and intelligence connect early enough to drive aligned action. Strong campus security programs are built on communication, ownership, and the ability to move quickly from signal to response."
The session will explore:
- Conducting campus-wide vulnerability assessments across diverse facility types
- Aligning security teams, university police, and administration into a coordinated response ecosystem
- Strengthening communication pathways and operational ownership
- Implementing scalable emergency preparedness strategies without compromising the student experience
The IACLEA speaking engagement is part of Securitas's broader Higher Education thought leadership initiative focused on helping universities modernize campus security strategies while preserving open, community-centered environments.
Additional Higher Education insights and resources from Securitas include:
- The Role of a Campus Security Officer.
- How to Build a Strategic Campus Security Program.
- Leading Campus Security at Scale | Security Connected Webisode.
Through its Security Connected series and broader thought leadership initiatives, Securitas continues to explore how intelligence-led security, operational coordination, and human expertise are reshaping safety strategies across higher education environments.
Media Contact
Ahlilah Longmire, Securitas USA, 1 973-791-3343, [email protected], www.securitasinc.com
SOURCE Securitas USA
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