The Data Entry Company (TDEC) Achieves SOC 2 Type 2 Certification

Independent audit validates robust security, availability, and confidentiality controls
OAKLAND, Md., Oct. 1, 2025 /PRNewswire-PRWeb/ -- The Data Entry Company (TDEC), a leading provider of business process services, successfully completed its Service Organization Controls (SOC) 2 Type 2 audit. Developed by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), this rigorous credential independently validates TDEC's commitment to protect client data and support mission-critical programs.
The independent AICPA audit covered access control and logistical security, data confidentiality and privacy safeguards, system availability and reliability, incident response and contingency planning, risk management, and vendor oversight.
Key SOC 2 Type 2 components include:
- Security: Access control, identity, and least privilege are enforced across systems and environments.
- Availability: Redundancy, monitoring, and continuity planning support reliable service delivery.
- Confidentiality: Data handling, encryption, and privacy safeguards are applied end-to-end.
"Our clients entrust us with sensitive information and high-stakes workflows," said Denis Lyatkin, TDEC Information Technology Director. "Achieving SOC 2 Type 2 demonstrates our ongoing commitment to protect customer data and systems through robust security controls over an extended period, providing a competitive advantage, while building added trust with our customers and partners."
About TDEC
TDEC was founded in 1958 to provide data entry services to the National Active and Retired Federal Employee (NARFE) Association. For more than 65 years, TDEC has continued to provide state and federal governments, commercial entities, and nonprofit organizations with cost-effective solutions to business processes such as document management, administrative support, call center assistance, financial processing, and lockbox services. As a HUBZone-certified small business, TDEC maintains leading security and compliance credentials, including SOC 2 Type 2 certification, NARA compliance, and TruSight validation. For more information, visitwww.tdec.com.
Media Contact
Josette Oder Moynihan, TDEC, 1 7038694403, [email protected], www.tdec.com
SOURCE TDEC
