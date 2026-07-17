TravelingWiki Expands to Over 400 Combined Sports Venues & Global Airports, Offering Text, Voice & Web Services in Up To 15 Global Languages

Total TravelingWiki.com and SportsFanWiki.com coverage includes over 258 sports venues (18,500 capacity or greater) and over 140 airports. This includes, but is not limited, to the following cities across Europe & Latin America: Buenos Aires, Argentina; Bogota, Colombia; Caracas, Venezuela; Lima, Peru; Rio de Janeiro, Brazil; Santiago, Chile; Sao Paolo, Brazil; Barcelona, Spain; Copenhagen, Denmark; Rome, Italy; Lisbon, Portugal; Madrid, Spain; & Moscow, Russia. The recent expansion adds onto existing infrastructure in: Dubai, UAE; Istanbul, Turkey; London, Heathrow, UK; London, Gatwick, UK; Paris Charles de Gaulle, France; Paris Orly, France; and Tel Aviv, Israel. This also adds onto existing infrastructure in Asia: Beijing, China; Guangzhou, China; Shanghai, China; Tokyo Narita, Japan; and Tokyo Haneda, Japan.
LAS VEGAS, July 16, 2026 /PRNewswire-PRWeb/ -- TravelingWiki Foundation announces continuation of global expansion to the largest airports and sports venues, with over 400 total airports and venues serviced via TravelingWiki.com's and SportsFanWiki.com's global network of resources. Total TravelingWiki.com and SportsFanWiki.com coverage includes over 258 sports venues (18,500 capacity or greater) and over 140 airports. Aviation coverage includes, but is not limited, to the following cities across Europe & Latin America: Buenos Aires, Argentina; Bogota, Colombia; Caracas, Venezuela; Lima, Peru; Rio de Janeiro, Brazil; Santiago, Chile; Sao Paolo, Brazil; Barcelona, Spain; Copenhagen, Denmark; Rome, Italy; Lisbon, Portugal; Madrid, Spain; & Moscow, Russia. The recent expansion adds onto existing infrastructure in: Dubai, UAE; Istanbul, Turkey; London, Heathrow, UK; London, Gatwick, UK; Paris Charles de Gaulle, France; Paris Orly, France; and Tel Aviv, Israel. This also adds onto existing infrastructure in Asia: Beijing, China; Guangzhou, China; Shanghai, China; Tokyo Narita, Japan; and Tokyo Haneda, Japan.
This occurs contemporaneous with a set of newly announced events including
(1) Hawaii Bowl / Hawaii Festive Season 2026 Sports Meet Up: Monday December 28, 2026; Four Seasons Maui at Wailea, Wailea, Maui, Hawaii; 4pm Hawaii Time; Cost: $20; Sign Up: http://alturl.com/ejuhd
(2) SportsFanWiki / TravelingWiki CES 2027 Sports Card Meet Up: Wednesday January 6, 2027, 4pm Pacific Time; Bellagio Hotel Las Vegas; Cost: Free; Sign Up: http://alturl.com/tnumh
(3) SportsFanWiki / TravelingWiki NFL Championship Week Event #1 – Community Impact (RSVP Via Direct Engagement): Tuesday February 9, 2027, 9am Pacific Time; Four Seasons Beverly Wilshire in Beverly Hills, California; Sign Up: Direct Correspondence Required [FTNT1; see also http://www.BigGameEvent.com - more information at FTNT2]
(4) SportsFanWiki / TravelingWiki NFL Championship Week Event #2 – Community Impact: Saturday February 13, 2027, 12 Noon Pacific Time; Peninsula Hotel, Beverly Hills, California; Cost: $100; Sign Up: http://alturl.com/eusd6 [FTNT1; see also http://www.BigGameEvent.com - more information at FTNT2]
The rapid growth of TravelingWiki Foundation occurs along the rapid global expansion of TravelingWiki.com, providing a comprehensive database of free airport disability resource information in 15 of the most spoken languages globally, including extending services to all Canadian Provinces via serving the Top 27 Commercial Service Airports in Canada (300,000 annual passengers or greater), with Text, Voice and Web support growing into serving in 15 languages. TravelingWiki.com documents disability resources for all FAA Large Sized and FAA Medium Sized hub airports in 15 languages: English, Spanish, Portuguese, French, Mandarin, Japanese, Korean, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Arabic, Twi, Dutch, German and Russian.
The Top 258 Sports Venues now serviced in Spanish, French, Japanese, Mandarin & English, including expansion into free Text and Voice Live Servicing via 920-9-SPORTS & 682-4-AUTISM, include, but are not limited to: University Stadium, Ross-Ade Stadium, Michie Stadium, Fitton Field, Rynearson Stadium, Stambaugh Stadium, InfoCision Stadium, Angel Stadium, Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Jack Trice Stadium, Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field, Center Parc Stadium, Mercedes Benz Stadium, Choctaw Stadium, Globe Life Field, Maverick Stadium, Sanford Stadium, Jordan-Hare Stadium, Darrell K Royal Texas Memorial Stadium, Mike A. Myers Stadium, Q2 Stadium, Memorial Stadium, M&T Bank Stadium, Oriole Park, Ace W. Mumford Stadium, BREC Memorial Stadium, Tiger Stadium, California Memorial Stadium, Levi's Stadium, Oakland Coliseum, Oracle Park, Edwards Stadium, AmFirst Stadium, Legion Field, Protective Stadium, Lane Stadium, FAU Stadium, Kidd Brewer Stadium, Albertsons Stadium, Alumni Stadium, Fenway Park, Gillette Stadium, Harvard Stadium, TD Garden, Folsom Field, Houston Methodist–L.T. Smith Stadium, Don Peden Stadium, Doyt L. Perry Stadium, Dana J. Dykhouse Stadium, UB Stadium, Tom Benson Hall of Fame Stadium, Happy State Bank Stadium, Dignity Health Sports Park, Lila & David Bragg Stadium, Subaru Park, Giles Memorial Stadium, Scott Stadium, Kenan Memorial Stadium, Bank of America Stadium, Finley Stadium, Wrigley Field, Rate Field, Great American Ball Park, Nippert Stadium, University Stadium, Nissan Stadium, Mountaineer Field, Kelly/Shorts Stadium, John B. and June M. Huntsman Center, FirstBank Stadium, GEODIS Park, Delaware Stadium, Yale Bowl, Yulman Stadium, Caesars Superdome, Tad Gormley Stadium, Citi Field, Madison Square Garden, MetLife Stadium, Yankee Stadium, Kornblau Field at S.B. Ballard Stadium, William "Dick" Price Stadium, Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium, Notre Dame Stadium, Charles Schwab Field Omaha, Vaught-Hemingway Stadium, Fred C. Yager Stadium, Oliver C. Dawson Stadium, Highmark Stadium, Camping World Stadium, Inter&Co Stadium, FBC Mortgage Stadium, SHI Stadium, Citizens Bank Park, Franklin Field, Lincoln Financial Field, PNC Park, Chase Field, Acrisure Stadium, Providence Park, Princeton Stadium, Brown Stadium, LaVell Edwards Stadium, Martin Stadium, Arthur Ashe Stadium, Carter-Finley Stadium, Mackay Stadium, City Stadium, Roy Kidd Stadium, Joe Aillet Stadium, Hornet Stadium, Hughes Stadium, Busch Stadium, Energizer Park, Dome at America's Center, Willis Stadium, Rice-Eccles Stadium, America First Field, Alamodome, Petco Park, Snapdragon Stadium, Bobcat Stadium, UFCU Stadium, CEFCU Stadium, Hiram Bithorn Stadium, Husky Stadium, Lumen Field, T-Mobile Park, Independence Stadium, Paulson Stadium, Stanford Stadium, Davis Wade Stadium, Boone Pickens Stadium, Tropicana Field, JMA Wireless Dome, Bragg Memorial Stadium, Doak Campbell Stadium, Raymond James Stadium, Mountain America Stadium, Glass Bowl, Veterans Memorial Stadium, H.A. Chapman Stadium, Bryant-Denny Stadium, Arizona Stadium, Aggie Memorial Stadium, Beaver Stadium, Gerald J. Ford Stadium, Audi Field, Nationals Park, and McLane Stadium.
North American Airports now serviced in 15 languages, including with free Voice & Text Services via the 567-2-TRAVEL TravelingWiki Travel Hotline, include, but are not limited to: Abbotsford International Airport, Akron-Canton Airport, Albuquerque Airport, Appleton Airport, Hartsfield-Jackson International Airport, Austin Airport, Baja International Airport, Baltimore Washington Airport, Billy Bishop Toronto City Airport, Birmingham South Airport, Boise Airport, Logan International Airport, Bradley International Airport, Buffalo Niagara International Airport, Cancún International Airport, Cedar Rapids Airport, Charleston International Airport, Charlottetown International Airport, Charlotte Douglas International Airport, Chicago Midway Airport, Chicago O'Hare Airport, Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, Calgary International Airport, Cleveland Hopkins International Airport, Comox Valley Airport, Colorado Springs Airport, Dallas Fort Worth International Airport, Dallas Love Field, Daniel K. Inouye International Airport, Denver International Airport, Des Moines Airport, Detroit Metropolitan Airport, Dubuque Regional Airport, Edmonton International Airport, Felipe Ángeles International Airport, Fort Lauderdale Airport, Fort McMurray International Airport, Fort Wayne Airport, Fredericton International Airport, Gerald R. Ford International Airport, Greater Fort Lauderdale Executive Airport, George Bush Intercontinental Airport, Guadalajara International Airport, Hollywood Burbank Airport, William P. Hobby Airport, Indianapolis International Airport, Jacksonville International Airport, John C. Munro Hamilton International Airport, John F. Kennedy International Airport, John Glenn International Airport, Kahului Airport, Kansas City International Airport, Kelowna International Airport, LaGuardia Airport, Halifax Stanfield International Airport, Harry Reid International Airport, London International Airport, Long Beach Airport, Los Angeles International Airport, Louis Armstrong New Orleans International Airport, Los Cabos International Airport, Luis Muñoz Marín International Airport, Manchester-Boston Regional Airport, Mérida International Airport, Mexico City International Airport, Miami International Airport, Milwaukee Mitchell International Airport, Minneapolis–Saint Paul International Airport, Myrtle Beach International Airport, Monterrey International Airport, Montréal–Trudeau International Airport, Nashville International Airport, Newark Liberty International Airport, Oakland International Airport, Eppley Airfield, Ontario International Airport, Orlando International Airport, Ottawa Macdonald-Cartier International Airport, Palm Beach International Airport, Palm Springs International Airport, Philadelphia International Airport, Phoenix Sky Harbor International Airport, Pittsburgh International Airport, Prince George Airport, Portland International Airport, Québec City Jean Lesage International Airport, Raleigh–Durham International Airport, Regina International Airport, Region of Waterloo International Airport, Sacramento International Airport, St. Louis Lambert International Airport, Salt Lake City International Airport, San Antonio International Airport, San Diego International Airport, San Francisco International Airport, San José Mineta International Airport, Santa Barbara Airport, Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport, Seattle–Tacoma International Airport, Sioux Gateway Airport, Southwest Florida International Airport, St. John International Airport, Tampa International Airport, Ted Stevens Anchorage International Airport, Thunder Bay International Airport, Tulsa International Airport, Toronto Pearson International Airport, Vancouver International Airport, Victoria International Airport, Washington Dulles International Airport, Ronald Reagan Washington National Airport, Winnipeg James Armstrong Richardson Airport, Yellowknife Airport.
Asian airports include, but are not necessarily limited to: Auckland Airport, Bangkok, Beijing, Christchurch, Guangzhou, New Delhi, Seoul, Shanghai, Sydney, Tokyo (NRT), and Tokyo (HND). South American airports include, but are not necessarily limited to: Buenos Aires, Bogota, Caracas, Lima, Rio de Janeiro, Santiago, and São Paulo. Airports in the Europe/Middle East Region include, but are not necessarily limited to: Barcelona, Copenhagen, Dubai, Italy, Istanbul, Lisbon, London, Madrid, Moscow, Paris, Paris, and Tel Aviv.
More information about TravelingWiki Foundation can be found at http://www.TravelingWiki.com and http://www.SportsFanWiki.com.
FTNT1: Consistent with the rules of the NFL, all TravelingWiki and/or SportsFanWiki events during the time period of Super Bowl LXI, occurring February 14, 2027, at SoFi Stadium, are referenced as the championship associated with the 2026 NFL Season, and/or similar nomenclature.
FTNT2: As the NFL rules allow for usage of terminology such as "Big Game", "BigGameEvent.com" will be a central location for TravelingWiki and/or SportsFanWiki related content (including event information) associated with or surrounding NFL Championship 2027 (the Championship for the 2026 NFL Season).
Media Contact
Jonathan Sutter, TravelingWiki Foundation, 1 4044033333, [email protected], http://www.TravelingWiki.com
SOURCE TravelingWiki Foundation
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