TravelingWiki Launches BodWiki.com, Bringing Fitness to the Special Needs & Disability Community, After Launching at all NFL, NBA, MLB, NHL, MLS & FBS Venues

TravelingWiki Foundation announces the continuation of its global expansion of TravelingWiki Foundation, launching BODWiki.com, leveraging AI to deliver fitness to the Special Needs and Disability communities and commemorating the CEO of TravelingWiki Foundation, Jonathan Sutter, and his journey from being raised in common housing (senior living) at approaching 200 pounds at 14 years old to losing weight and bringing weight to approximately 140 pounds at 15 years old (working in the gym daily in senior living).
LAS VEGAS, Aug. 13, 2026 /PRNewswire-PRWeb/ -- TravelingWiki Foundation announces the continuation of its global expansion of TravelingWiki Foundation, launching BODWiki.com, leveraging AI to deliver fitness to the Special Needs and Disability communities and commemorating the CEO of TravelingWiki Foundation, Jonathan Sutter, and his journey from being raised in common housing (senior living) at approaching 200 pounds at 14 years old to losing weight and bringing weight to approximately 140 pounds at 15 years old (working in the gym daily in senior living); this also includes ascending from a childhood in senior living; being raised by others than primary parents; to achieving contemporaneous JD and MBA Degrees from Duke University; working for a Smithsonian Aviation Hall of Fame profiled aviation expert as Editor in Chief at nineteen years old while dating his first college girlfriend and attending university; landing work related roles at three airlines and some of the world's leading law firms; winning the top 1% Star (Technology) Award in his first 18 months in technology at Travelport; and starting and leading the largest charity of its kind globally. This occurs contemporaneous with launching OnCampusWiki.com, documenting the disability and special needs resources at the US News [FTNT1] top ranked US based universities. This also occurs after expansion of TravelingWiki and SportsFanWiki to the largest airports and sports venues, with over 462 total airports and venues covered, including most recent growth to all NFL, NBA, MLB, NHL, MLS & FBS Venues. [FTNT2] Total coverage includes over 320 sports venues (12,500 capacity or greater) and 142 airports. This includes, but is not limited, to the following cities across Europe & Latin America: Buenos Aires, Argentina; Bogota, Colombia; Caracas, Venezuela; Lima, Peru; Rio de Janeiro, Brazil; Santiago, Chile; Sao Paolo, Brazil; Barcelona, Spain; Copenhagen, Denmark; Rome, Italy; Lisbon, Portugal; Madrid, Spain; & Moscow, Russia. The recent expansion adds onto existing infrastructure in: Dubai, UAE; Istanbul, Turkey; London, Heathrow, UK; London, Gatwick, UK; Paris Charles de Gaulle, France; Paris Orly, France; and Tel Aviv, Israel. This also adds onto existing infrastructure in Asia: Beijing, China; Guangzhou, China; Shanghai, China; Tokyo Narita, Japan; and Tokyo Haneda, Japan.
This occurs contemporaneous with a set of newly announced events including
(1) Hawaii Bowl / Hawaii Festive Season 2026 Sports Meet Up: Monday December 28, 2026; Four Seasons Maui at Wailea, Wailea, Maui, Hawaii; 4pm Hawaii Time; Cost: $20; Sign Up: http://alturl.com/ejuhd
(2) SportsFanWiki / TravelingWiki CES 2027 Sports Card Meet Up: Wednesday January 6, 2027, 4pm Pacific Time; Bellagio Hotel Las Vegas; Cost: Free; Sign Up: http://alturl.com/tnumh
(3) SportsFanWiki / TravelingWiki NFL Championship Week Event #1 – Community Impact (RSVP Via Direct Engagement): Tuesday February 9, 2027, 9am Pacific Time; Four Seasons Beverly Wilshire in Beverly Hills, California; Sign Up: Direct Correspondence Required [FTNT3; see also http://www.BigGameEvent.com - more information at FTNT4]
(4) SportsFanWiki / TravelingWiki NFL Championship Week Event #2 – Community Impact: Saturday February 13, 2027, 12 Noon Pacific Time; Peninsula Hotel, Beverly Hills, California; Cost: $100; Sign Up: http://alturl.com/eusd6 [FTNT3; see also http://www.BigGameEvent.com - more information at FTNT4]
The rapid growth of TravelingWiki Foundation occurs along the rapid global expansion of TravelingWiki.com, providing a comprehensive database of free airport disability resource information in 15 of the most spoken languages globally, including extending services to all Canadian Provinces via serving the Top 27 Commercial Service Airports in Canada (300,000 annual passengers or greater), with Text, Voice and Web support growing into serving in 15 languages. TravelingWiki.com documents disability resources for all FAA Large Sized and FAA Medium Sized hub airports in 15 languages: English, Spanish, Portuguese, French, Mandarin, Japanese, Korean, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Arabic, Twi, Dutch, German and Russian.
The universities covered in the first phase of OnCampusWiki.com, include but are not limited to: Boston College, Brown University, California Institute of Technology (CalTech), Carnegie Mellon University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Duke University, Emory University, Georgetown University, Georgia Institute of Technology, Harvard University, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University (NYU) Northwestern University, Princeton University, Rice University, Stanford University, Tufts University, University of Michigan Ann Arbor, University of California Berkeley, University of California Davis, University of California Irvine, University of California Los Angeles (UCLA), University of California San Diego, University of California Santa Barbara, University of Chicago, University of Florida, University of Illinois Urbana-Champaign, University of North Carolina Chapel Hill, University of Notre Dame, University of Pennsylvania, University of Texas at Austin, University of Virginia, University of Wisconsin, Madison, University of Southern California (USC), Vanderbilt University, Washington University in St. Louis, and Yale University. As noted in Footnote One, subject to change in the source material(s) and on the website, these align with the top ranked universities outlined in the link at FTNT1.
The Top 320 Sports Venues now serviced in Spanish, French, Japanese, Mandarin & English, including expansion into free Text and Voice Live Servicing via 920-9-SPORTS & 682-4-AUTISM, include, but are not limited to: University Stadium, InfoCision Stadium, J. Birney Crum Stadium, Angel Stadium, Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Dick Bivins Stadium, Jack Trice Stadium, Warren McGuirk Alumni Stadium, Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field, Center Parc Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Choctaw Stadium, Globe Life Field, Maverick Stadium, Sanford Stadium, Jordan-Hare Stadium, Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium, Mike A. Myers Stadium, Q2 Stadium, Memorial Stadium, M&T Bank Stadium, Oriole Park, Ace W. Mumford Stadium, BREC Memorial Stadium, Tiger Stadium, California Memorial Stadium, Levi's Stadium, Oakland Coliseum, Oracle Park, Stallworth Stadium, Provost Umphrey Stadium, Edwards Stadium, Goodman Stadium, AMFirst Stadium, Bryant-Denny Stadium, Legion Field, Protective Stadium, Lane Stadium, Memorial Stadium, FAU Stadium, Kidd Brewer Stadium, Albertsons Stadium, Alumni Stadium, Fenway Park, Gillette Stadium, Harvard Stadium, TD Garden, Folsom Field, Houchens Industries–L.T. Smith Stadium, Don Peden Stadium, Doyt L. Perry Stadium, SeatGeek Stadium, Dana J. Dykhouse Stadium, UB Stadium, Sahlen Field, Tom Benson Hall of Fame Stadium, Happy State Bank Stadium, Saluki Stadium, UNI-Dome, Dignity Health Sports Park Soccer Stadium, UC Stadium at Laidley Field, Subaru Park, Gies Memorial Stadium, Scott Stadium, Kenan Memorial Stadium, Bank of America Stadium, Jerry Richardson Stadium, Finley Stadium, Alumni Stadium, Soldier Field, Wrigley Field, Rate Field, Great American Ball Park, Nippert Stadium, Paycor Stadium, TQL Stadium, James R. Hallford Stadium, Memorial Stadium, Huntington Bank Field, Rocket Arena, Progressive Field, Truist Park, Kyle Field, SECU Stadium, Falcon Stadium, Faurot Field, Williams-Brice Stadium, Historic Crew Stadium, Ohio Stadium, ScottsMiracle-Gro Field, Brooks Stadium, Reser Stadium, Greenway Avenue Stadium, Bob Waters Field at E.J. Whitmire Stadium, AT&T Stadium, Cotton Bowl / Fair Park, Brigham Field at Huskie Stadium, DATCU Stadium. P1FCU Kibbie Dome, Kelly/Shorts Stadium, John B. and June M. Scheumann Stadium, Roy Stewart Stadium, FirstBank Stadium, GEODIS Park, Nissan Stadium, Homer Bryce Stadium, Delaware Stadium, Yale Bowl, Benson Field at Yulman Stadium, Caesars Superdome, Tad Gormley Stadium, Citi Field, Madison Square Garden, MetLife Stadium, Robert K. Kraft Field at Lawrence A. Wien Stadium, Yankee Stadium, Kornblau Field at S.B. Ballard Stadium, William "Dick" Price Stadium, Hancock Stadium, Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium, Notre Dame Stadium, Ratliff Stadium, Stewart Stadium, Charles Schwab Field, Vaught-Hemingway Stadium, Fred C. Yager Stadium, Oliver C. Dawson Stadium, Highmark Stadium, Camping World Stadium, Inter&Co Stadium, FBC Mortgage Stadium, Pendleton Round-Up Stadium, SHI Stadium, Citizens Bank Park, Franklin Field, Lincoln Financial Field, Chase Field, Acrisure Stadium, Providence Park, Panther Stadium at Blackshear Field, Princeton Stadium, Brown Stadium, LaVell Edwards Stadium, Martin Stadium, Arthur Ashe Stadium, Carter-Finley Stadium, Mackay Stadium, City Stadium, Roy Kidd Stadium, Innovative Field, Rhodes Stadium, Joe Aillet Stadium, Hornet Stadium, Hughes Stadium, Busch Stadium, Energizer Park, The Dome at America's Center, Willis Stadium, Rice-Eccles Stadium, Smith's Ballpark, America First Field, Alamodome, Petco Park, Snapdragon Stadium, Bobcat Stadium, UFCU Stadium, CEFCU Stadium, PayPal Park, Hiram Bithorn Stadium, Harder Stadium, Husky Stadium, Lumen Field, T-Mobile Park, Independence Stadium, Robert W. Plaster Stadium, Paulson Stadium, Stanford Stadium, Davis Wade Stadium, Memorial Stadium, Boone Pickens Stadium, Tropicana Field, JMA Wireless Dome, Stadium Bowl, Bragg Memorial Stadium, Doak Campbell Stadium, Raymond James Stadium, Mountain America Stadium, The Glass Bowl, Veterans Memorial Stadium, H.A. Chapman Stadium, Bryant-Denny Stadium, Arizona Stadium, Aggie Memorial Stadium, Beaver Stadium, Gerald J. Ford Stadium, Audi Field, Nationals Park, McLane Stadium, Ross-Ade Stadium, Michie Stadium, Fitton Field, Rynearson Stadium, Stambaugh Stadium.
North American Airports now serviced in 15 languages, including with free Voice & Text Services via the 567-2-TRAVEL TravelingWiki Travel Hotline, include: Abbotsford International Airport, Akron-Canton Airport, Albuquerque Airport, Appleton Airport, Hartsfield-Jackson International Airport, Austin Airport, Baja International Airport, Baltimore Washington Airport, Billy Bishop Toronto City Airport, Birmingham South Airport, Boise Airport, Logan International Airport, Bradley International Airport, Buffalo Niagara International Airport, Cancún International Airport, Cedar Rapids Airport, Charleston International Airport, Charlottetown International Airport, Charlotte Douglas International Airport, Chicago Midway Airport, Chicago O'Hare Airport, Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, Calgary International Airport, Cleveland Hopkins International Airport, Comox Valley Airport, Colorado Springs Airport, Dallas Fort Worth International Airport, Dallas Love Field, Daniel K. Inouye International Airport, Denver International Airport, Des Moines Airport, Detroit Metropolitan Airport, Dubuque Regional Airport, Edmonton International Airport, Felipe Ángeles International Airport, Fort Lauderdale Airport, Fort McMurray International Airport, Fort Wayne Airport, Fredericton International Airport, Gerald R. Ford International Airport, Greater Fort Lauderdale Executive Airport, George Bush Intercontinental Airport, Guadalajara International Airport, Hollywood Burbank Airport, William P. Hobby Airport, Indianapolis International Airport, Jacksonville International Airport, John C. Munro Hamilton International Airport, John F. Kennedy International Airport, John Glenn International Airport, Kahului Airport, Kansas City International Airport, Kelowna International Airport, LaGuardia Airport, Halifax Stanfield International Airport, Harry Reid International Airport, London International Airport, Long Beach Airport, Los Angeles International Airport, Louis Armstrong New Orleans International Airport, Los Cabos International Airport, Luis Muñoz Marín International Airport, Manchester-Boston Regional Airport, Mérida International Airport, Mexico City International Airport, Miami International Airport, Milwaukee Mitchell International Airport, Minneapolis–Saint Paul International Airport, Myrtle Beach International Airport, Monterrey International Airport, Montréal–Trudeau International Airport, Nashville International Airport, Newark Liberty International Airport, Oakland International Airport, Eppley Airfield, Ontario International Airport, Orlando International Airport, Ottawa Macdonald-Cartier International Airport, Palm Beach International Airport, Palm Springs International Airport, Philadelphia International Airport, Phoenix Sky Harbor International Airport, Pittsburgh International Airport, Prince George Airport, Portland International Airport, Québec City Jean Lesage International Airport, Raleigh–Durham International Airport, Regina International Airport, Region of Waterloo International Airport, Sacramento International Airport, St. Louis Lambert International Airport, Salt Lake City International Airport, San Antonio International Airport, San Diego International Airport, San Francisco International Airport, San José Mineta International Airport, Santa Barbara Airport, Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport, Seattle–Tacoma International Airport, Sioux Gateway Airport, Southwest Florida International Airport, St. John International Airport, Tampa International Airport, Ted Stevens Anchorage International Airport, Thunder Bay International Airport, Tulsa International Airport, Toronto Pearson International Airport, Vancouver International Airport, Victoria International Airport, Washington Dulles International Airport, Ronald Reagan Washington National Airport, Winnipeg James Armstrong Richardson Airport, Yellowknife Airport.
Asian airports include: Auckland Airport, Bangkok, Beijing, Christchurch, Guangzhou, New Delhi, Seoul, Shanghai, Sydney, Tokyo (NRT), and Tokyo (HND). South American airports include: Buenos Aires, Bogota, Caracas, Lima, Rio de Janeiro, Santiago, and São Paulo. Airports in the Europe/Middle East Region include: Barcelona, Copenhagen, Dubai, Italy, Istanbul, Lisbon, London, Madrid, Moscow, Paris, Paris, and Tel Aviv.
More information about TravelingWiki Foundation can be found at http://www.TravelingWiki.com and http://www.SportsFanWiki.com.
FTNT1: See, e.g., https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities.
FTNT2: Limited exceptions may apply for temporary venues and/or with shifts in FBS and/or other venues.
FTNT3: Consistent with the rules of the NFL, all TravelingWiki and/or SportsFanWiki events during the time period of Super Bowl LXI, occurring February 14, 2027, at SoFi Stadium, are referenced as the championship associated with the 2026 NFL Season, and/or similar nomenclature.
FTNT4: As the NFL rules allow for usage of terminology such as "Big Game", "BigGameEvent.com" will be a central location for TravelingWiki and/or SportsFanWiki related content (including event information) associated with or surrounding NFL Championship 2027 (the Championship for the 2026 NFL Season).
Media Contact
Jonathan Sutter, TravelingWiki Foundation, 1 4044033333, [email protected], http://www.TravelingWiki.com
SOURCE TravelingWiki Foundation
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