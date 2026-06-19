Within 3 Days of Canadian Launch, TravelingWiki Expands to All Canadian Provinces (Airports w/ 300k+ Pax/Yr); EMEA Launch in London, Paris, Tel Aviv, Dubai & Istanbul

TravelingWiki extending services to all Canadian Provinces via serving the Top 27 Commercial Service Airports in Canada (300,000 annual passengers or greater), with Text, Voice and Web support growing into serving in 15 languages
LAS VEGAS, June 19, 2026 /PRNewswire-PRWeb/ -- TravelingWiki Foundation announces the continued global expansion of TravelingWiki.com, providing a comprehensive database of free airport disability resource information in 15 of the most spoken languages globally, including extending services to all Canadian Provinces via serving the Top 27 Commercial Service Airports in Canada (300,000 annual passengers or greater), and extending services in London, Paris, Tel Aviv, Dubai & Istanbul, with Text, Voice and Web support growing into serving in 15 languages. TravelingWiki resources also continue to grow across EMEA (Euorpe, Middle East, and Africa). This occurs alongside continued rapid expansion of SportsFanWiki. The setup of SportsFanWiki.com mirrors the extremely successful format of TravelingWiki.com, which documents disability resources for all FAA Large Sized and FAA Medium Sized hub airports in 15 languages: English, Spanish, Portuguese, French, Mandarin, Japanese, Korean, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Arabic, Twi, Dutch, German and Russian. The dual SportsFanWiki and TravelingWiki coverage at all FAA Large and Medium Hubs; Top 27 Canadian Airports; and the Top 100 Sports Venues means that 2026 FIFA World Cup soccer fans will be provided free Web, Voice and Text resources across many or all of the most spoken languages globally for both the air travel portion of their itineraries to and from the soccer matches and at the venues. The SportsFanWiki database has grown quickly and now covers the Top 100 US Sports Venues (as measured via capacity) and all US Sports Venues with a capacity above 50,000 fans.
Sports Venues now serviced in Spanish, French, Japanese, Mandarin & English, including expansion into free Text and Voice Live Servicing via 920-9-SPORTS & 682-4-AUTISM, include: Mercedes Benz Stadium; Sanford Stadium; Jordan-Hare Stadium; Darrell K Royal Texas Memorial Stadium; M&T Bank Stadium; Tiger Stadium; Levi's Stadium; Lane Stadium; Fenway Park; Gillette Stadium; TD Garden; Bank of America Stadium; Paycor Stadium; Memorial Stadium; Huntington Bank Field; Rocket Arena; Progressive Field; Kyle Field; Williams-Brice Stadium; Ohio Stadium; AT&T Stadium; Cotton Bowl / Fair Park Dallas; Empower Field at Mile High; Ford Field; Michigan Stadium; Spartan Stadium; Reynolds Razorback Stadum; Ben Hill Griffin Stadium; Lambeau Field; NRG Stadium; Kinnick Stadium; Everbank Stadium; GEHA Field at Arrowhead Stadium; Neyland Stadium; Allegiant Stadium; Michelob ULTRA Arena; T-Mobile Arena; Memorial Stadium; Los Angeles Memorial Coliseum; Rose Bowl; SoFi Stadium; Camp Randall Stadium; Hard Rock Stadium; U.S. Bank Stadium; Nissan Stadium; Caesar's Superdome; Citi Field; Madison Square Garden; MetLife Stadium; Yankee Stadium; Gaylord Stadium; Notre Dame Stadium; Lincoln Financial Field; Acrisure Stadium; Dome at America's Center; Husky Stadium; Lumen Field; Doak Campbell Stadium; Raymond James Stadium; Bryant-Denny Stadium Beaver Stadium; Vaught-Hemingway Stadium; Alamodome; Northwest Stadium; LaVell Edwards Stadium; State Farm Stadium; California Memorial Stadium; Lucas Oil Stadium; Highmark Stadium; Faurot Field; Soldier Field; Scott Stadium; Jack Trice Stadium; Yale Bowl; Ross-Ade Stadium; Davis Wade Stadium; Kroger Field; Cardinal Stadium; Memorial Stadium (Champaign); Mississippi Veterans Memorial Stadium; Jones AT&T Stadium; Camping World Stadium; Mountaineer Field; Dodger Stadium; Carter-Finley Stadium; Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field; Choctaw Stadium; Legion Field; Folsom Field; Gies Memorial Stadium; Kenan Memorial Stadium; Wrigley Field; Rocket Arena; SECU Stadium; Sun Bowl; Autzen Stadium; Dowdy-Ficklen Stadium; War Memorial Stadium; Bill Snyder Family Football Stadium; Simmons Bank Liberty Stadium; US Bank Stadium; Highmark Stadium; SHI Stadium; Franklin Field; Chase Field; The Dome at America's Center; Rice-Eccles Stadium; Independence Stadium; Stanford Stadium; Boone Pickens Stadium; JMA Wireless Dome; Mountain America Stadium; and Arizona Stadium.
US Airports now serviced in 15 languages, including with free Voice & Text Services via the 567-2-TRAVEL TravelingWiki Travel Hotline, include: Akron-Canton Airport; Albuquerque Airport; Appleton Airport; Atlanta Hartsfield Jackson International Airport; Austin Airport; Baltimore Washington Airport; Birmingham Airport; Boise Airport; Boston Logan International Airport; Bradley International Airport; Buffalo Niagara International Airport; Cedar Rapids Airport; Charleston International Airport; Charlotte Douglas International Airport; Chicago Midway Airport; Chicago O'Hare Airport; Cincinnati/Northern Kentucky International Airport; Cleveland Hopkins International Airport; Colorado Springs Airport; Dallas Fort Worth Airport; Dallas Love Field; Daniel K Inouye Honolulu International Airport; Denver International Airport; Des Moines Airport; Detroit Metro Airport; Dubuque Regional Airport; Fort Lauderdale Airport; Fort Wayne Airport; Grand Rapids Gerald R Ford International Airport; George Bush Intercontinental Airport; Hollywood Burbank Airport; Houston Hobby Airport; Indianapolis International Airport; Jacksonville Airport; JFK Airport; John Glenn International Airport; John Wayne Orange County Airport; Kahului Airport; LaGuardia Airport; Las Vegas Harry Reid International Airport; Long Beach Airport; Los Angeles International Airport; Louis Armstrong New Orleans International Airport; Luis Munoz Marin International Airport; Kansas City International Airport; Manchester (NH) Airport; Miami International Airport; Milwaukee Mitchell International Airport; Minneapolis Airport; Myrtle Beach International Airport; Nashville Airport; Newark Liberty International Airport; Oakland Airport; Eppley Airfield – Omaha Airport; Ontario Airport; Orlando International Airport; Palm Beach Airport; Palm Springs Airport; Philadelphia International Airport; Phoenix Sky Harbor International Airport; Pittsburgh International Airport; Portland (OR) International Airport; Raleigh Durham Airport; Richmond Airport; Sacramento Airport; St. Louis Lambert International Airport; Salt Lake City Airport; San Antonio Airport; San Diego Airport; San Francisco International Airport; San Jose Airport; Santa Barbara Airport; Seattle International Airport; Sioux Gateway Airport; Southwest Florida International Airport; Tampa Airport; Ted Stevens Anchorage International Airport; Tulsa International Airport; Washington Dulles Airport; and Washington Reagan National Airport.
Canadian Airports covered include: Toronto Pearson International Airport; Vancouver International Airport; Montreal-Trudeau International Airport; Calgary International Airport; Edmonton International Airport; Ottawa Macdonald-Cartier International Airport; Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport; Halifax Stanfield International Airport; Kelowna International Airport; Billy Bishop Toronto City Airport; Victoria International Airport; Quebec City Jean Lesage International Airport; Saskatoon John G Diefenbaker International Airport; St. John's International Airport; Regina International Airport; Abbotsford International Airport; Thunder Bay International Airport; Greater Moncton Romeo LeBlanc International Airport; Yellowknife Airport; Comox Valley Airport; Prince George Airport; Region of Waterloo International Airport; Fredericton International Airport; Charlottetown Airport; Fort McMurray International Airport; John C Munro Hamilton International Airport; and London International Airport.
Expanded global coverage includes Tokyo Narita (NRT); Tokyo Haneda (HND); Shanghai (PVG); Beijing (PEK); Guangzhou (CAN); London Heathrow (LHR); London Gatwick (LGW); Istanbul (IST); Dubai (DXB); Toronto (YYZ); Vancouver (YVR); Mexico City (MEX); & Tel Aviv (TLV).
Further information about TravelingWiki Foundation can be found at http://www.TravelingWiki.com and http://www.SportsFanWiki.com.
Media Contact
Jonathan Sutter, Travelingwiki Foundation, 1 4044033333, [email protected], http://www.TravelingWiki.com
SOURCE Travelingwiki Foundation
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